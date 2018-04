Acroduo Goffaux-Casse gaat voor WK-goud: "We werken niet met toeristen"

Acrogym is dan wel de meest spectaculaire discipline binnen de gymnastiek, maar nog steeds geen olympische sport. “Dat is superjammer. Mensen denken al snel dat acrogym tot de minderwaardige sporten behoort. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Er zijn maar weinig mensen die deze sport goed kunnen uitoefenen”, stelt Goffaux duidelijk.

De twee vormen ondertussen al 3 jaar een onafscheidelijk duo en wonnen verrassend snel medailles. Beiden vertrouwen elkaar blindelings. “We komen goed overeen. Dat kan ook bijna niet anders, als je 28 uren per week samen traint”, vertelt Casse. “Robin is een rustig persoon en wordt nooit boos, dat is belangrijk", lacht Goffaux.