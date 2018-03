Gouden Derwael: "Na WK-brons bekijken jury en gymnasten me anders"

Nina Derwael vierde maandag haar 18e verjaardag en kreeg van een sponsor haar eerste auto. "Mijn theoretisch examen heb ik al afgelegd. Mijn praktisch examen ga ik in april proberen te halen", lachte Derwael met haar verrassing.

De auto had evengoed een beloning kunnen zijn voor haar prestatie op de Wereldbekermanche in Qatar. Met een score van 15.300 punten won ze afgetekend de finale van de brug en zou ze vorig jaar op het WK goud hebben gepakt.

"Sinds het WK van vorig jaar zit er een verbinding meer in mijn oefening. Dat zorgt ervoor dat alles nog properder is. Maar er zijn altijd details die nog beter kunnen, zoals voeten die beter gestrekt zijn of benen die beter samenblijven. Ik merk wel dat juryleden en andere gymnasten mij anders bekijken dan daarvoor. "

"Tegen het EK in Glasgow en het WK in Qatar zal ik nog een paar aanpassingen doen aan de verschillende toestellen. Maar ik hecht sowieso meer belang aan het team. We zijn allemaal gegroeid. Ik denk dat het belangrijk is om op wedstrijden te laten zien hoeveel we vooruit zijn gegaan."