VIDEO: Nina Derwael verovert wereldbekergoud met PR op brug in Doha

Drie dagen voor haar 18e verjaardag ging Derwael met het beste resultaat uit de kwalificaties de finale in. In de finale zette ze 15.300 punten neer, een persoonlijk record. Met deze score zou ze vorig jaar het WK gewonnen hebben, nu werd het brons. Haar oefening was nog iets moeilijker dan in Montréal en ze kreeg een betere score voor de uitvoering.

Perebinosova haalde 14.566, De Jesus dos Santos 14.400. Rune Hermans was de tweede Belgische in de finale. Ze viel net naast het podium met 13.833 punten.

Het brons van Derwael vorig jaar op het WK was een primeur voor België. Ze was in 2017 ook de beste in de wereldbeker in Parijs én op het EK in de discipline.