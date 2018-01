Amerikaanse turndokter krijgt celstraf tot 175 jaar voor jarenlang misbruik

Larry Nassar zit op dit moment al een gevangenisstraf van 60 jaar uit voor het bezit van kinderporno, en de kans dat de ex-dokter nog ooit op vrije voeten komt is na deze zaak helemaal onbestaande geworden. De voorbije weken was hij het onderwerp van een rechtszaak over jarenlang seksueel misbruik.

In november had Nassar al toegegeven 7 meisjes misbruikt te hebben, maar tijdens het proces kwamen in totaal 156 meisjes en vrouwen naar buiten met hun verhaal over de dokter. Nassar bood op de laatste dag van zijn proces zijn verontschuldigingen aan. Hij had het over de "emotionele vernietiging" die hij bij zijn slachtoffers had aangericht. "Wat ik nu voel valt in het niets bij de pijn en trauma's die jullie voelen", zei hij.

Rechter Aquilina was allerminst onder de indruk van de excuses. Ze veroordeelde Nassar tot een straf van 40 tot 175 jaar. "Het is een eer om deze uitspraak te mogen doen. Je verdient het niet om ooit nog vrij te komen. Ik heb net je doodvonnis getekend."