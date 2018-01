Amerikaanse turnster: "Hij was geen dokter, hij was een pedofiel"

In de Verenigde Staten loopt een rechtszaak tegen Larry Nassar. Topgymnastes beschuldigden de 54-jarige dokter van seksueel misbruik.

McKayla Maroney (foto) is een van de turnsters die haar verhaal deed. Op haar 15e zou ze door Nassar verdoofd zijn met slaapmiddelen.

"Ik dacht dat ik zou sterven", getuigde de inmiddels 22-jarige vrouw gisteren in de rechtbank. "Hij was helemaal geen dokter. Hij was een pedofiel. Hij heeft me opgescheept met mentale littekens."

Maroney kroonde zich in haar carrière twee keer tot wereldkampioene sprong. Op de Olympische Spelen van 2012 won ze goud met het Amerikaanse team. De Amerikaanse turnfederatie had haar familie 1,25 miljoen dollar zwijggeld aangeboden.