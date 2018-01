Ook Simone Biles werd misbruikt door Amerikaanse teamarts

Larry Nassar werd in de laatste maanden van vorig jaar meermaals in opspraak gebracht door Amerikaanse gymnastes.

De teamdokter van de Amerikaanse turnbond zat toen al in de gevangenis voor het bezit van kinderporno, maar werd door onder meer olympisch kampioene McKayla Maroney beschuldigd van jarenlang misbruik.

Simone Biles heeft zich vandaag aan dat jammerlijke rijtje toegevoegd. "Jullie kennen me als een vrolijk en energiek meisje, maar de laatste tijd voelde ik me gebroken. Hoe meer ik de stem in mijn hoofd probeer stil te krijgen, hoe luider de stem schreeuwt. Ik voel geen angst meer om mijn verhaal te vertellen", schrijft ze op Twitter.

"Ook ik ben een overlevende van seksueel misbruik door Larry Nassar. Ik moet altijd terugkeren naar het trainingscomplex waar ik misbruikt werd."