Derwael: "Ik krijg nu de blikken die ik vroeger gaf aan Aagje Vanwalleghem"

Door die knappe prestaties wordt Derwael sneller herkend op straat. "Als ik passeer, stoppen de kindjes en kijken ze naar mij", zegt Derwael.

"Dat is best wel raar, want het doet me herinneren aan de tijd dat ik de turnsters van toen passeerde. Ik krijg nu de blikken die ik vroeger gaf aan Aagje Vanwalleghem."

"Ik krijg ook soms grappige opmerkingen. Als ik afspreek met vrienden, zeggen ze: “Kijk, daar is onze BV!” Maar iedereen bekijkt me nog op dezelfde manier als vroeger. Ik ben ook dezelfde persoon gebleven."