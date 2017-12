Turnster Laura Waem (20) zet punt achter carrière

Waem was de voorbije jaren een vaste waarde in het Belgische meisjesteam. Vorig jaar was ze met dat team aanwezig op de Olympische Spelen in Rio, als eerste nationale turnploeg sinds 1948. Ze beëindigden de teamcompetitie als 12e.

De Oost-Vlaamse turnde ook 3 WK's. In 2013 in Antwerpen debuteerde ze met een 21e plaats in de allroundcompetitie. In 2014 (Nanning) en 2015 (Glasgow) lag de focus op het team en eindigde ze met België twee keer als 11e. Op het EK in Sofia werd ze twee keer 7e, zowel in de allroundfinale als in teamverband.

De 20-jarige turnster blesseerde zich dit jaar aan haar achillespees en zet nu dus een punt achter haar carrière. Ze zal zich volop focussen op haar studies farmaceutische wetenschappen.