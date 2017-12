Misbruikte gymnaste brengt Amerikaanse turnbond in diskrediet

McKayla Maroney was lid van de Amerikaanse ploeg die op de Spelen van Londen goud won in de teamcompetitie. Individueel won ze ook nog zilver op de sprong, haar specialiteit. In oktober maakte ze op Twitter bekend dat ze jarenlang misbruik werd door Larry Nassar, de teamarts van de Amerikaanse turnfederatie.

Nassar werd begin deze maand veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 jaar wegens het bezit van kinderporno. Het onderzoek naar het seksueel misbruik van minderjarige turnsters loopt nog, maar Maroney heeft nu al een nieuw bommetje gedropt.

Volgens haar advocaat werd Maroney vorig jaar min of meer gedwongen om een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. De turnster had op dat moment dringend geld nodig om psychologische hulp te kunnen betalen. De turnbond zou naar verluidt zo'n 1 miljoen euro betaald hebben aan Maroney.

Die zou nu een schadevergoeding eisen omdat de turnbond de overeenkomst geschonden heeft door met het misbruik naar buiten te treden. Maar de turnbond vindt dat het juist de advocaat van Maroney was die erop aangedrongen had om de overeenkomst vertrouwelijk te houden.