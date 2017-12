Olympisch turnkampioen Fabian Hambüchen (30) vindt het welletjes

Hambünchen pakte drie olympische medailles op zijn favoriete onderdeel, de rekstok: brons in Peking 2008, zilver in Londen 2012, toen alleen "Flying Dutchman" Epke Zonderland beter was, en goud in Rio 2016.

"Ik heb een ongelooflijke tijd beleefd, met het goud in Rio als absoluut hoogtepunt. Al mijn sportieve dromen zijn uitgekomen. Nu kijk ik uit naar de toekomst, zegt de Duitser.

Concrete plannen heeft hij nog niet, al sluit hij een trainerscarrière niet uit.

Naast zijn olympische metaal veroverde Hambüchen ook 9 WK-medailles, waaronder goud aan de rekstok in 2007 in Stuttgart. Op het WK in Antwerpen in 2013 haalde hij zilver aan de rekstok en brons allround. Hij werd ook 6 keer Europees kampioen.