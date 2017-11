"In welke mate kan een robot het artistieke aspect van gymnastiek beoordelen?"

Een Japanse informaticagigant werkt aan een computerprogramma dat de bewegingen van turners analyseert en er meteen een score op plakt. Dat zou het werk van de jury moeten vergemakkelijken en zou op termijn de juryleden zelfs helemaal kunnen vervangen.

Valerie Van Cauwenberghe, topsportcoördinator gymnastiek en zelf ook internationaal jurylid, heeft haar twijfels. "Ik ben natuurlijk geen informaticus. Maar of dat allemaal realistisch is, daar stel ik me vragen bij. Niet alles is technisch, er komt ook een stukje artistiek bij. Ik weet niet in welke mate dat kan beoordeeld worden door een robot."

Maar als extra hulpmiddel zou het wel handig kunnen zijn? "Ze stellen zelf voor om dat op de sprong te doen. Daarbij is het bepalen van de hoogte zeker mogelijk. Of ook in de dynamiek van de sprong, de duur van de aanraking. Ik denk dat het daarbij een absolute meerwaarde kan zijn om het verschil te maken tussen de turners."