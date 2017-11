Turnkampioene Douglas werd ook misbruikt en biedt excuses aan

Gabby Douglas maakte deel uit van het Amerikaanse turnteam op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Daar won ze twee keer goud: de allroundcompetitie en de teamcompetitie. Ook in Rio stond ze op de hoogste podiumtrede met het team.

Vorige week kreeg Douglas heel wat kritiek, nadat ze op Twitter had geschreven dat het de verantwoordelijkheid is van vrouwen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen door gepaste kleding te dragen.

In een bericht op Instagram bood ze nu haar excuses aan voor die opmerking en voegde er meteen aan toe dat ook zijn was misbruikt door de teamarts. "We zijn jarenlang geconditioneerd om te zwijgen over heel pijnlijke ervaringen", schreef Douglas.