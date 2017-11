Hermans: "Of ik de Derwael kan? Misschien in de toekomst"

In Lanzarote vindt op dit moment de stage van Team Belgium plaats. Ook de Belgische turnsters Nina Derwael en Rune Hermans, die op het voorbije WK allebei sterk presteerden, zijn van de partij.

"Voor mij waren het EK (goud) en het WK (brons) de hoogtepunten van het jaar", zegt Nina Derwael. "Net als de weg ernaartoe. Ik heb geprobeerd om me echt goed en we gaan proberen om dat zo verder uit te bouwen om dezelfde of betere resultaten te behalen."

Ook Rune Hermans kan terugblikken op een mooi jaar. "Ik had vooraf gedroomd van een allround-finale op het WK, omdat ik die op het WK in 2015 ook had gehaald. Maar zo goed (een 11e plaats) had ik het niet verwacht. Ik vind het nu soms nog moeilijk om te geloven."

Terwijl Hermans over een paar weken deelneemt aan een wedstrijd, last Derwael wat rust in. "Ik ben op training vooral aan het focussen op nieuwe elementen, die nog niet in de nabije toekomst in mijn oefening zullen zitten, maar waar we toch aan beginnen voor volgend jaar of het jaar nadien."