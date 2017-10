Ook Amerikaanse topturnster doet boekje over misbruik open

Waar hij ook maar de kans vond, heeft hij mij "behandeld". Vlak voor we goud wonnen met de ploeg in Londen en zelfs voor ik zilver won.

Op haar Twitterpagina vertelt Maroney vandaag dat ze tijdens haar hele turncarrière is misbruikt door de dokter van de ploeg. Larry Nassar zit momenteel al in de gevangenis voor het bezit van kinderporno. Maar blijkbaar ging hij nog een stapje verder.

"Dr. Nassar heeft me misbruikt. Hij zei me dat het "een noodzakelijke medische behandeling was die hij al 30 jaar op zijn patiënten uitvoerde". Het begon al op mijn 13e, op mijn eerste trainingskamp met de nationale ploeg, en het is doorgegaan tot ik ben gestopt met de sport."

"Waar hij ook maar de kans vond, heeft hij mij "behandeld". Vlak voor we goud wonnen met de ploeg in Londen en zelfs voor ik zilver won."

"Mijn ergste nacht beleefde ik toen we naar Tokio vlogen met de ploeg. Hij had me een slaappil gegeven voor de vlucht en toen ik wakker werd, was ik helemaal alleen met hem op zijn hotelkamer voor een "behandeling". Ik dacht dat ik zou sterven die nacht."