Turnkampioene beschuldigt turnkampioen Tsjerbo van verkrachting: "Een monster"

"Na 27 jaar heb ik eindelijk de moed gevonden", begint Goetsoe aan haar post op Facebook, waarna ze eerst uithaalt naar haar toenmalige collega's Tatiana Toropova en Roestam Sjaripov, die het misbruik hebben verzwegen en weigerden op te komen voor Goetsoe.

Maar dan volgt de mokerslag: "Vitali Tsjerbo. Hij heeft mij in Stuttgart verkracht, in 1991 (ze was toen 15 jaar). Een monster dat me jarenlang in mijn eigen gevangenis van angst heeft opgesloten."

"Ik weet dat je jezelf zal verdedigen, maar mijn details zijn veel krachtiger dan jouw woorden. Ik ben nu sterker dan ooit. Je kunt me niet meer breken."

"Dit is mijn Cinderella Story. Ik ben het te boven gekomen en zal iedereen helpen die zelf te bang is om zich uit te spreken."