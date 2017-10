VIDEO: Daar is Nina Derwael. Zelfs de hond is van de partij op Zaventem

"De vlucht is redelijk rustig verlopen", vertelt Nina Derwael. "Veel geslapen heb ik niet. Er is heel veel gebeurd op korte tijd. Ik sta hier met een bronzen medaille, maar voor mij is ze goud waard."

Deze week roept de plicht weer. "Ik zal weer naar school moeten. Dat is al even geleden", lacht Nina Derwael. "De eerste schooldag was ik er, daarna is het nauwelijks gelukt. Af en toe een namiddag, meer niet."

Daarna staat Derwael weer in de oefenhal. "Voor de volgende toernooien heb ik nog even. Het EK is volgend jaar pas in augustus, het WK in november."