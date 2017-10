Vanwalleghem: "Belgische sporters moeten meer uitkomen voor ambities"

10 jaar geleden was Aagje Vanwalleghem de grote Belgische ster van het turnen. In Athene 2004 bereikte ze de olympische finale allround, waarin ze 23e eindigde.

"De bronzen WK-medaille van Nina Derwael moeten we hoog inschatten", zegt Vanwalleghem aan Sporza. "Derwael is niet alleen fysiek, maar ook mentaal heel sterk."

"Haar kwaliteit is vooral haar overwinningsdrang, ze wil de beste zijn. In België zeggen we vaak: “Doe maar normaal, dat is al gek genoeg.” Maar die instelling mag je eigenlijk niet hebben als topatleet. Nina durft daarentegen uit te komen voor haar ambities. En dat moeten andere atleten in België ook meer en meer doen."