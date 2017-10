"Derwael kan olympisch kampioen en wereldkampioen worden"

Het Belgische turnen zit duidelijk in de lift. "Dit is nog maar het begin", zegt Van Esser. "Nu waren er 2 Belgische finalisten in de top 11: Nina Derwael 8e, Rune Hermans 11e. Ik verwacht opnieuw een goeie Belgische ploeg op de Olympische Spelen in Tokio."

"15 à 20 jaar geleden was België nog een totaal versnipperd turnlandschap. We hadden verschillende turnbonden, maar dat is nu allemaal opgelost."

"De meeste gemeenten en steden hebben nu een eigen turnhal, de topsportschool is een vijftiental jaar geleden opgericht en er werd een absolute toptrainer binnengehaald. Dat werpt nu zijn vruchten af."