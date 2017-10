Derwael: "Onbeschrijfelijk, hier droom ik al lang van"

Nina Derwael had geen woorden voor haar historische prestatie op het WK in Canada. "Dit is een onbeschrijfelijk gevoel", vertelde ze aan Inge Van Meensel. "Ik ben superblij, hier droom ik al heel lang van en het is moeilijk om te beseffen dat het gelukt is."

"Ik had al van bij de opwarming last van stress, maar heb het nog goed onder controle kunnen houden. De oefening ging redelijk zoals ik het wou. Toen ik landde, viel er een enorme stress van me af."

"Maar het wachten op de resultaten van de andere finalistes was bijna even stresserend. Ik voelde dat een WK-medaille mogelijk was met meer dan 15 punten, maar in een finale is alles mogelijk."

"Na de Olympische Spelen en de Europese titel nu ook nog een WK-medaille is echt zot. Ik heb geen idee wat er nu komt. Eerst een feestje."