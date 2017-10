Papa Derwael: "Tijdens de oefening van Nina staat mijn hart even stil"

De kans is 3 op 8 en je weet dat er snel een foutje is gemaakt in een finale. Ik ga op voorhand geen gekke dingen uitspreken.

De kans is 3 op 8 en je weet dat er snel een foutje is gemaakt in een finale. Ik ga op voorhand geen gekke dingen uitspreken.

Hoort Nico zijn dochter nog voor de finale? "We hebben op dit moment geen contact met haar. Ik stuur haar altijd hetzelfde berichtje en dat zal ik nu ook weer doen. De kans is 3 op 8 en je weet dat er snel een foutje is gemaakt in een finale. Ik ga op voorhand geen gekke dingen uitspreken. Als er een medaille komt, dan wordt het ongetwijfeld opnieuw onvergetelijk."

"Als ze iets wil, dan gaat ze er ook 1000% voor. Zonder hard te werken, kan ze dit niet bereiken. Ze is heel zelfstandig en heeft ons niet nodig. Ze is ook heel volwassen voor haar leeftijd. Dat siert haar en daar zijn we erg trots op."

"Nina haar doelen zijn duidelijk tot aan Tokio. Ze wordt goed ondersteund en de druk wordt goed van haar weg gehouden. Ze is al even bezig met turnen. Van 1u in de week ging het al snel naar 32u in de week. Dat werpt nu zijn vruchten af."