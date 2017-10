Bondscoach Kieffer: "Als Derwael haar oefening goed uitvoert, pakt ze medaille"

"We zijn tevreden dat we onze doelstelling gehaald hebben in een competitie die mentaal heel zwaar is", blikt bondscoach Yves Kieffer terug op de kwalificaties. "De ploeg heeft het goed gedaan, ook al weten we dat we veel beter konden."

"Nina heeft veel potentieel en blijft zich ontwikkelen. Ze is sterk aan de brug met ongelijke leggers, maar ook op de balk. Momenteel heeft ze op dat laatste toestel nog niet de resultaten bereikt waarop ze mocht hopen. Haar grondoefening en de sprong kan ze ook nog verbeteren, dus ze heeft veel potentieel in de allround-competitie."

"Als ze in die finale op haar plaats kan blijven, in de top 8, is dat al een schitterend resultaat. Dat is zeker mogelijk. Het geeft haar bovendien de kans om haar oefening aan de brug nog bij te schaven voor die toestelfinale."