VIDEO: Drama op WK turnen: Uchimura valt uit, geen 7e allroundtitel op een rij

Uchimura gaf een korte reactie aan de Amerikaanse tv-zender NBC Sport: "Het spijt me voor alle mensen die naar hier gekomen zijn om me te zien. Na mijn sprong kon ik niet meer gaan. Ik heb nog geprobeerd de kwalificaties af te werken, maar het ging niet."

Uchimura liet daags voor de competitie optekenen dat het na een decennium aan de top moeilijker werd om in topvorm te raken. "Toen ik voor het eerst aan het WK deelnam was ik 20 jaar. Dit zijn mijn zevende wereldkampioenschappen en ik ben nu 28. De leeftijd begint dus mee te spelen", vertelde Uchimura.

"Met de leeftijd verlies je aan spiertonus en maak je fouten bij ingewikkelde routines. De kracht en tonus van je spieren behouden vraagt een volledig andere voorbereiding dan vroeger."

Na het wegvallen van Uchimura, die van Tokio 2020 in eigen land zijn laatste carrièredoel maakte, kwam de Cubaan Manrique Larduet als eerste uit de kwalificaties met 86,699 punten. De Oekraïner Oleg Vernijajev, die Uchimura maar nipt voorbleef in Rio, is vijfde met 85,431.