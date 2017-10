Derwael voor WK: "Ik heb de oefening al 1.000 keer gedaan"

In april schreef Nina Derwael (20) geschiedenis met een gouden EK-plak aan de brug met ongelijke leggers. Volgens haar coach Yves Kieffer is Derwael ook de beste gymnaste ter wereld in die oefening.

"Ik heb er alvast veel vertrouwen in", zegt Derwael, die dinsdagnacht aan zet is in de kwalificaties. “Ik probeer gewoon te denken aan de hele voorbereiding die ik heb afgewerkt."

"Ik weet dat die oefening in mijn lichaam zit, want ik heb ze geen 100 keer maar 1.000 keer gedaan. Het komt erop aan om me te focussen en dan zal het wel lukken."