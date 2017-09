Coach over Derwael: "Ze is momenteel de beste gymnaste ter wereld aan de brug"

Nina Derwael is het speerpunt van Team Belgium op het komende WK in Montreal. De Europese kampioene aan de brug lijkt helemaal klaar na haar eerste plaats in Parijs. "Het was pas mijn eerste World Cup-wedstrijd. Het was wel even wennen want er zaten 15.000 toeschouwers in de zaal. Maar het was heel leuk, met veel sfeer en ambiance."

"Die wedstrijd was de ideale voorbereiding op het WK. En het geeft natuurlijk wel vertrouwen. Ten opzichte van het EK heb ik nog een beetje extra moeilijkheid in mijn oefening gestopt."

"Ik weet niet wat de tegenstanders gaan doen. Ik heb hun oefening nog niet gezien. In Parijs ontbraken er nog een paar Amerikaanse en Chinese meisjes dus ik zal pas op het WK zien waar ik sta ten opzichte van de concurrentie."

"Mijn ambitie? Natuurlijk hoop ik op een medaille. Maar ik ga met hetzelfde idee naar daar als op het EK. Ik wil mijn ding doen. Hopelijk lukt dat en wat de rest dan denkt, wil ik me niet te veel aantrekken. Ik wil zeker de finale halen en in die finale een goeie oefening turnen. Dan zien we wel waar me dat brengt."