Nina Derwael heeft op de World Cup in Parijs het goud veroverd aan de brug met ongelijke leggers. Derwael, Europees kampioene, won met een totaalscore van 14,9. Ze lijkt dus in uitstekende vorm voor het WK dat op 2 oktober begint in Montreal.