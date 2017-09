2 Belgische duo's steken Wereldbeker acrogym op zak

Noémie Lammertyn en Lore Vanden Berghe (Sportac Deinze) wonnen drie van de vier wereldbekermanches: in Maia in Portugal, in Puurs in eigen land en in Lissabon in Portugal. In Geneva in Zwitserland konden ze niet winnen, simpelweg omdat ze er net als de mannen niet deelnamen.

Ook Kilian Goffaux (Sportac Deinze) en Robin Casse (VGL Niel) waren in de eerste twee manches de besten. In Lissabon kwamen ze 0,02 punten tekort voor goud.

Eind juli wonnen de Belgen op de Wereldspelen in Polen zilver (vrouwen) en brons (mannen). In oktober staat nog het EK in Polen op het menu.