België kaapt brons weg in finale International Team Challenge in Gent

De Topsporthal in Gent was het voorbije weekend de place to be van de tweede FIT-Challenge. Turnsters uit 14 landen gaven er het beste van zichzelf.

België verzamelde een pak medailles: bij de juniores en de jeugd kaapten we het brons weg. Bij de allroundcompetitie van de seniores won Rune Hermans, voor Maellyse Brassart.