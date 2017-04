Papa Derwael: "Nina wilde op haar 4 jaar al naar de Spelen"

Nina Derwael kroonde zich vorig weekend tot Europees kampioene op de brug met ongelijke leggers. "Het is ongelooflijk", reageert Nico Derwael, vader en oud-voetballer bij Racing Genk. "We wisten wat ze kan en welke oefening ze zou uitvoeren, maar ze moet het nog altijd doen."

Derwael is niet bang dat zijn dochter gaat zweven. Figuurlijk dan. "Op dat vlak is ze zeer nuchter. Ze houdt haar voeten netjes op de grond", weet haar papa. "Ze staat snel weer in de turnzaal om zich voor te bereiden op haar volgende doel."

Derwael is een ambitieuze meid. "Toen ze 4 jaar was, keek ze mee naar de Olympische Spelen in Athene op tv", weet vader Derwael nog. "Daar wil ik ook naartoe", zei ze toen. Wij moesten lachen. Het is wel haar drijfveer geworden."