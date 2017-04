Van Meensel: "Derwael wordt vergeleken met "grote madam" Chorkina"

Hoe schat Van Meensel de toekomst in van Derwael: "Vorig jaar mocht ze net 16 geworden naar de Spelen. Toen zagen we al dat ze wereldklasse is."

"Ze heeft in Rio de allroundfinale gehaald. Mijn cocommentator Dirk Van Esser en ik zaten ons op onze commentaarpositie te ergeren. Want wij vonden dat ze aan de brug met ongelijke leggers een veel hogere score had verdiend. Uiteindelijk is dat achteraf ook gebleken: ze had in de finale moeten zitten."

"Ik denk dat dat haar gemotiveerd heeft om te tonen dat ze dat verdiend had. En dat heeft ze nu bewezen. Er staat een sterk hoofd op die schouders. Wij verwachten heel veel van Nina. Ze is heel talentvol, ze werkt ontzettend hard. Nu moet het eruit komen."