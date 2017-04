Goossens: "Kleine foutjes zijn sterk afgestraft op EK"

Misschien ben ik iets te gretig. Ik moet progressie maken en heb het iets te veel proberen te forceren. Nu is het tijd om even rust te nemen om er daarna weer vol in te vliegen.

"Ik denk dat ik terecht ben uitgeschakeld. De concurrentie was heel sterk en ik heb zelf te veel kleine foutjes gemaakt. Maar uiteraard ben ik ontgoocheld. Ik denk dat ik op niveau gepresteerd heb, maar jammer genoeg is dat niet voldoende."

Goossens kreeg een lagere score dan in Rio. "We hebben de dingen anders proberen aan te pakken in de voorbereiding. We hebben wat nieuwe elementen in de proef gestoken, want dat is noodzakelijk als je wil opschuiven naar de medailles."

"Maar daarvoor was het nog net iets te vroeg. Het is een beetje zwaar geworden op training en ik heb een kleine terugval ondervonden. Daar kan ik alleen maar uit leren en verder op bouwen naar de toekomst."

"Misschien ben ik iets te gretig. Ik moet progressie maken en heb het iets te veel proberen te forceren. Nu is het tijd om even rust te nemen om er daarna weer vol in te vliegen. In oktober wil ik op het WK in Montreal aansluiten bij de wereldtop. Aan de Spelen in Tokio wil ik nog niet te veel denken."