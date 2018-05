Triatleet Jelle Geens: "Tokio 2020 zou geen probleem mogen zijn"

Intussen heeft Geens ook zijn focus op de Mixed Relay gezet. Samen met Claire Michel, Valerie Barthelemy en Marten Van Riel gaat hij naar het WK in Hamburg.

"Dat wordt de eerste echte test voor ons als team. We hebben nog nooit samen een Mixed Relay gedaan, maar ik denk dat we daar wel goed kunnen presteren. We moeten nu nog zoeken naar de beste opstelling, wie er start, als 2e begint, enzovoort, maar een mooie top 10 zou wel haalbaar moeten zijn."

Een paar weken later volgt het EK. Daarover is Geens alvast ambitieus. We zullen met hetzelfde team starten. De bezetting op het EK is altijd minder sterk zonder Australië en Amerika. Nadat we Hamburg hebben gedaan, mogen we wel wat ambities hebben: een podiumplek."