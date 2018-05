Vanhoenacker wint ook nog op zijn 41e: "Blijf genieten, want is misschien de laatste"

Marino Vanhoenacker wordt later dit jaar 42 jaar. Hoe lang kan hij dit nog allemaal blijven opbrengen? "Ik geniet van elke race in het besef dat het mijn laatste kan zijn. Het is aan mij om in te schatten wanneer ik de stekker eruit moet trekken. Ik denk dat ik nog 3 à 4 grote cartouches heb en dat het dan genoeg geweest is."

"Er blijft niet veel meer over op mijn verlanglijstje. Mocht ik er nog 1 of 2 kunnen winnen, dan is het voor mij goed geweest. Als ik er volgend jaar eentje kan winnen, zal ik de oudste Ironman-winnaar zijn. Maar je mag je ook niet verkijken op die 17 zeges. Je wint zo'n wedstrijd niet zomaar. Je moet elke keer vechten tegen jezelf."