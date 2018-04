Sofie Goos loopt blessure op in Marbella na aanvaring met "dronken vriend"

"Zoals je kan zien, zal het moeilijk zijn om morgen de finish te halen in Marbella", schrijft Goos bij een foto op Instagram, waarop haar linkerbeen stevig ingetapet is.

"Een aanvaring met een dronken vriend tijdens mijn looptraining heeft me een gebroken rib en een verstuikte voet opgeleverd. Hij had me opgetild om me rond te draaien en we zijn gevallen. Een flinke tegenvaller."

Goos zal wel aan de start staan van de halve Ironman, maar zal niet lopen. "Ik zal toch proberen te genieten van de Ironman", schrijft ze. "Ik wil op het fietsparcours genieten van de mooie uitzichten, maar ik zal zeker niet lopen."