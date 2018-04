Jelle Geens eindigt 13e in 2e World Triathlon Series, Noors podium

Jelle Geens had nog een appeltje te schillen met de World Triathlon Series. Tijdens de opener in Abu Dhabi kwam hij ten val tijdens het fietsen, waardoor Geens de strijd moest staken.

Op Bermuda ging het hem vandaag meer voor de wind. Tijdens het zwemmen (750 meter) nestelde Geens zich in de middenmoot en beperkte hij de schade. Geens fietste naar plek 9 en liep uiteindelijk als 13e over de streep.

Ook Marten Van Riel, 5e in Rio, had nog een rekening openstaan na zijn val en 31e plek in Abu Dhabi. Hij kwam na 750 meter als 5e uit het water, maar viel opnieuw tijdens het fietsen. Van Riel beet door en kwam nog binnen als 21e.

De Noren domineerden de wedstrijd en bezetten het volledige podium: Stornes won voor Blummenfelt en Iden. De winnaar in Abu Dhabi, Schoeman, liep binnen als 8e.