Van Lierde mikt in Texas op record: "Ik wil onder 8 uur duiken"

Van Lierde begint wat later aan zijn seizoen dan normaal. "Dat was nodig na de Ironman van Hawaï vorig jaar. Het heeft ook deugd gedaan. Ik heb in die zes maanden een goede basis kunnen opbouwen door veel kilometers te malen."

En met die basis hoopt Van Lierde ook te scoren. "De Ironman in Nice en uiteraard Hawaï zijn de grote doelen", zegt de triatleet. "Of ik Hawaï nog kan winnen? Natuurlijk. In 2013 is het fantastisch goed gelukt. Ik weet dat ik nog eens dicht kan eindigen, maar dan moet alles kloppen. We zullen wel zien welke vorm ik heb in oktober."

Van Lierde, volgende maand 39, is aan een van zijn laatste campagnes bezig. "Ik heb besloten om in 2020 mijn laatste seizoen af te werken. Het was voor mij belangrijk om er een datum op te plakken en er naartoe te kunnen leven."