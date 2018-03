Triatlete Claire Michel haalt podium in Nieuw-Zeeland

De WB-wedstrijd in New Plymouth was een sprintwedstrijd. Claire Michel kwam als 15e uit het water en maakte bij de 20 kilometer fietsen deel uit van de kopgroep.

Michel was sterk op de klimmetjes. "Maar in de natte afdalingen voelde ik me niet in mijn sas", zegt Michel. "Na elke bocht moest ik terrein goed maken en dat heeft me heel veel energie gekost."

In het lopen doet Michel het goed en haalt zo het podium, op 17 seconden van de Amerikaanse winnares Kirsten Kasper. "Jammer dat ik nog wat tijd verlies bij de laatste wissel, anders speel ik mee voor de overwinning. Maar ik ben tevreden met het podium."