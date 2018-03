Triatleet Van Riel: "Me zo snel mogelijk plaatsen voor Tokio 2020"

Samen met 5 andere Belgen snijdt Marten Van Riel morgen het triatlonseizoen aan. In Abu Dhabi gaan de World Series Triathlon (WST) van start, zeg maar de Champions League van het triatlon.

"Ik zou in de World Series graag een aantal keer in de top 10 eindigen. Op de Spelen is het me gelukt, nu wil ik zulke prestaties graag een heel seizoen neerzetten", vertelt Marten Van Riel aan Sporza.

"Naast de World Series steken voor mij de twee wedstrijden in België erbovenuit: de Wereldbekerwedstrijd in Antwerpen en de Europabekerwedstrijd in mijn gemeente Wuustwezel."

Vanaf mei tellen de resultaten mee voor een olympisch ticket. Twee jaar geleden verraste Van Riel met een 6e plaats in Rio.

"Toen heb ik me zwaar moeten inspannen om me te kwalificeren", weet Van Riel nog. "Als ik me deze keer sneller kan plaatsen, kan ik me ook optimaal voorbereiden op de Olympische Spelen. Dan kan ik vol voor een resultaat gaan. Met top 10-plaatsen dit seizoen moet me dat lukken."