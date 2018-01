Marten Van Riel is de "Rijzende Ster" in internationaal triatlon

Marten Van Riel verbaasde de wereld al een eerste keer met zijn zesde plaats op de Olympische Spelen in Rio. Mogelijk schuift hij 2 jaar later zelfs nog een plaatsje op, want volgens het hackerscollectief Fancy Bears legde de Zuid-Afrikaan Henri Schoeman, goed voor brons, een positieve test af.

"De ITU is op de hoogte van de beweringen over een positieve test voor Schoeman", staat in een persbericht van de federatie. "Er is meteen een onderzoek geopend, in overleg met de atleet."