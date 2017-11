Van Riel: "Volgend jaar wil ik in de World Series meedoen voor een medaille"

2020 is nog ver. Volgend jaar heeft Van Riel ook al een doel voor ogen. "In 2018 wil ik schitteren in de World Series, nog een stapje hoger dan de World Cups. In de World Series heb je hetzelfde deelnemersveld als op de Olympische Spelen, soms zwaarder, omdat je geen beperkingen hebt in aantal deelnemers per land."

"Ik wil volgend jaar op dat niveau ook al eens voor de medailles meedoen. Voorlopig is een 6e plaats mijn beste plaats, op minder dan 10 seconden van de medailles. Dat moet dus mogelijk zijn."

"Verder wordt de nieuwe olympische discipline met 2 mannen en 2 vrouwen die ieder een mini-triatlon doen de focus. Ik denk dat we met België een sterk team kunnen vormen. We steken er nu met 4 bovenuit, met mezelf, Jelle Geens, Claire Michel en Valerie Barthelemy. Wij kunnen al iets beginnen tegen de grote landen. Er is een heel fijne teamgeest en we hebben allevier nog een serieuze progressiemarge."