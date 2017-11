Triatleet Marten Van Riel beleeft primeur in Japan: viert eerste WB-succes

Van Riel gooide hoge ogen op de Spelen in Rio, waar hij schijnbaar vanuit het niets naar een zesde plaats zwom, fietste en liep.

Door een blessure aan zijn heiligbeen was hij bijna een jaar out. Pas in de zomer kon hij weer aan wedstrijden denken. Begin oktober snelde hij in een ingekorte wereldbekermanche van Sarasota (VS) naar de tweede plek, eind oktober was er een derde plaats in Tongyeong (Zuid-Korea).

Vandaag in Japan was het - in zijn laatste race van 2017 nota bene - helemaal raak: na 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen finishte hij met 3 seconden voorsprong op Hernandez. De Deen Andreas Schilling was op 28 seconden derde. Jelle Geens op 49 seconden vierde.

Bij de vrouwen werd Valerie Barthelemy vierde, op een kleine minuut van de Amerikaanse winnares Summer Cook.