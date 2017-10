Van Lierde: "Ik kan zeker en vast nog schitteren in Hawaï"

"Het is nooit leuk om te stoppen", blikt Frederik Van Lierde terug op zijn opgave in Hawaï. "Maar mijn mentale weerbaarheid liet me op dat moment in de steek. Ik ben iemand die normaal nooit opgeeft, maar het vat was af."

"Of ik dit nu al kan kaderen? Absoluut. Het was geen wereldschokkende gebeurtenis. Op sportief vlak is dat een serieuze tegenslag, maar ik kom dat wel te boven. Dat zal geen probleem zijn."

Kan Van Lierde, winnaar in 2013 van de Ironman, nog schitteren in Hawaï? "Zeker en vast. Mocht deze Ironman verlopen zijn zonder tegenslag, dan had ik in de top 3 of top 5 kunnen eindigen. Ik ben ervan overtuigd dat ik vooraan nog kan meedoen. En winnen of een topprestatie komt als je je dag hebt op Hawaï."