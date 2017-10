"Ironman is zo lang mogelijk pijn verdragen en dat lukte niet meer"

Bart Aernouts eindigde na een inhaalrace uiteindelijk 12e. Niet het resultaat waarop hij had gehoopt. "Ik voelde me vooraf nochtans goed, maar ik had het lastig in de drie onderdelen."

"Ik ben te rustig gestart in het zwemmen. Voor mij scheurde het en daardoor zat ik in een hopeloos groepje. Op de fiets heb ik tot Hawi redelijk gereden, maar ik voelde dat het niet de dag was die ik nodig had. Dan is het fietsen lang. Na het fietsen had ik een hopeloze positie en ook het lopen voelde niet goed."

"Maar had gezegd dat ik niet meer zou opgeven in Hawaï. Ik had eerder een dag om op te geven dan door te doen, maar heb doorgezet. Met een twaalfde plaats moet ik op een dag als vandaag tevreden zijn."