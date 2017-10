Van Lierde: "Het komt me goed uit dat de Duitsers favoriet zijn"

Kan hij zijn huidige vorm vergelijken met die van 4 jaar geleden? "In principe is er niet veel verschil. Ik voel wel dat ik samen met de sport geëvolueerd ben. Het is agressiever geworden en daar heb ik aan gewerkt. Ik kan de versnellingen beter aan nu."

"Conditioneel zit ik zeker op hetzelfde niveau, misschien ben ik zelfs nog iets beter. Ik heb het gevoel dat het goed zit. Mijn voorbereiding was ook goed met een zege in Nice en in Vichy. Vooral die laatste op de halve marathon was verrassend. Ik heb daar een paar heel goede atleten geklopt. Zo weet ik dat de conditie goed is en mijn basissnelheid heel hoog ligt."

"Ik heb ook het gevoel dat ik het lopen en het fietsen goed op elkaar heb afgestemd. Dat is niet evident, maar het zit goed. Fysiek en mentaal ben ik klaar, maar dat is nooit een garantie op een schitterend resultaat. Een Ironman duurt 8 uur, dus er kan veel gebeuren."