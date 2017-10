VRT Marten Van Riel (r) heeft een atypische triatlon achter de rug. Marten Van Riel (r) heeft een atypische triatlon achter de rug.

Triatleet Marten Van Riel is in de Verenigde Staten als tweede gefinisht in de Wereldbekermanche van Sarasota. Door een hoge concentratie algen werd het zwemmen geschrapt. Zo werd het een duatlon.