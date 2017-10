Aernouts: "Op een goede dag moet ik in de buurt van het podium raken"

"Die 11e plaats gaf een slecht gevoel, als je net de top 10 mist met 40 seconden in een wedstrijd van 8 uur. Dat is zonde, maar wat ik geleerd heb, is dat je nooit mag opgeven."

Aernouts won dit jaar de Ironmans van Lanzarote en Roth. "Daarna heb ik een kleine rustpauze ingelast en dan ben ik op hoogtestage gegaan. In augustus ben ik teruggekomen voor de Zwintriatlon en dan ben ik 2 weken naar Lanzarote geweest, op stage."

Mikt Aernouts hoger dan zijn 8e plaats van vorig jaar? "Ik ben altijd regelmatig in Hawaï, maar heb een topdag nodig. Ik verwacht weinig, maar ik heb ambitie en heb me klaargestoomd. Het podium moet de eerste ambitie zijn. Daarna kun je voor de overwinning gaan, omdat je dan weet hoe je het moet doen. Ik moet op een goede dag in de buurt van het podium raken, maar winnen is iets anders."