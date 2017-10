Vanhoenacker sluit zijn Ironman-seizoen af met tweede plaats in Taiwan

Eind augustus was Vanhoenacker oppermachtig op de Ironman in Canada. Hij pakte er zijn 16e zege. In Taiwan wou hij het seizoen afsluiten met een 17e overwinning, maar dat zat er in bloedhete omstandigheden niet in.

Collington ging van start tot finish aan de leiding. In de marathon kwam onze landgenoot nog even terug tot op vier minuten van de Amerikaan, maar dan moest Vanhoenacker de koploper definitief laten gaan.

Vanhoenacker liep naar de tweede plaats in 8 uur 46 minuten en 39 seconden. De Ironman in Taiwan was de laatste wedstrijd van het seizoen voor de Belg want hij trekt niet naar Hawaï.