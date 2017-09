Frederik Van Lierde: "Mijn topvorm zit eraan te komen"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Van Lierde: "Mijn topvorm zit eraan te komen" Van Lierde: "Mijn topvorm zit eraan te komen"

Triatleet Frederik Van Lierde wil over 3 weken een goede prestatie neerzetten in de IronMan van Hawaï, waar hij in 2013 won. In De Zevende Dag blikte hij nog wat verder vooruit: "2020 wordt mijn laatste seizoen."