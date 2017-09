Marten Van Riel 13e in finale World Series Triatlon

Flora Duffy heeft zaterdag in het Nederlandse Rotterdam haar wereldtitel triatlon korte afstand verlengd. De triatlete uit Bermuda won de negende en laatste manche van de World Series.

Onze landgenote Claire Michel eindigde als 21e. "Bij het lopen heb ik vandaag gedaan wat ik kon, maar ik kon maar vier concurrentes inhalen. Hier had meer in gezeten, want ik voelde dat ik in vorm was."

Valérie Barthelemy, de tweede Belgische in Rotterdam, moest tevreden zijn met de 31e plaats. "Ik ben gevallen tijdens het fietsen. Ik bleef ongedeerd, maar ik heb veel tijd verloren met mijn ketting er weer op te leggen."