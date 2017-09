Antwerpen organiseert Wereldbekermanche triatlon

Het is van 1999 geleden dat er een Wereldbekermanche in ons land plaatsvond. Toen was Kapelle-op-den-Bos gastheer.

Volgend jaar organiseert Antwerpen een sprinttriatlon op het hoogste niveau. Op 17 juni 2018 duikt de wereldtop het water in aan het Museum aan de Stroom (MAS) om 750 meter te zwemmen. Daarna moeten de deelnemers 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen op en rond het Eilandje.

Bij de Belgen wordt het uitkijken naar Claire Michel, Valerie Barthelemy, Marten Van Riel en Jelle Geens in Antwerpen. Zij behoren tot de wereldtop op de korte afstand.