Triatleet Marten Van Riel zet zijn zegereeks voort in Wuustwezel

Marten Van Riel kwam als derde uit het water na het zwemmen, na de Hongaar Mark Devay en de Amerikaan Tommy Zaferes. Een klein groepje begon aan de afsluitende loopproef en daarin kon Van Riel de wedstrijd naar zijn hand zetten.

Uiteindelijk hield hij een handvol seconden over op de Italiaan Pozzatti en Devay. Met Peter Denteneer (4e) en Jonathan Wayaffe (9e) eindigden nog twee Belgen in de top 10 in Wuustwezel.

Ook bij de vrouwen was er Belgisch succes. De wedstrijd eindigde in een prangende sprint tussen Valerie Barthelemy, de Hongaarse Bragmayer en de Spaanse Santamaria Surroca. Barthelemy had nog het meeste in de tank.